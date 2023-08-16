Нутрициолог рассказала о микроударах, которые газировка наносит вашему желудку

Сладкая газировка содержит в себе два далеко не самых полезных компонента — регулятор кислотности и сахар, что делает её очень вредной для организма. Помимо этого, пузырьки наносят вашему желудку микроудары. Об этих и других подводных камнях напитка Лайфу рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова.

По её словам, в каждом стакане газировки содержится пять-шесть чайных ложек сахара, в одном литре — 20–25 ложек соответственно. Попадание в организм сахара в таком количестве влечёт мгновенное желание "запить выпитое". Кроме того, такая ударная доза сладкого бьёт по поджелудочной железе, так как требует быстрого выброса инсулина, что в итоге может привести к нарушению углеводного обмена, инсулинорезистентности.

Регуляторы кислотности нарушают кислотно-щелочной баланс организма, предупреждает Мещерякова. Для нейтрализации пагубного влияния кислоты организм вынужден использовать все возможные щелочные ресурсы — эти щелочные минералы берутся из костной и мышечной ткани. Как результат — деминерализация костных тканей, появление таких диагнозов, как "остеопороз", даже у детей и молодёжи.

Пузырьки не менее опасны, особенно для людей с заболеваниями желудка (гастрит, язва желудка), кишечника (колиты, энтериты, "синдром дырявого кишечника" и другие).

"Эти пузырьки попадают прямиком в желудок, деактивируются, образуя волну из микроударов, что в итоге оказывает механическое повреждение слизистой желудка. Нежные стенки желудка полностью здорового человека способны выдержать такие удары", — отмечает нутрициолог.

Врач рекомендует даже несладкую минералку пить с минимумом пузырьков. А вообще, по словам Мещеряковой, лучшим выбором в жару будет обычная вода, домашние соки и морсы с минимальным количеством сахара.