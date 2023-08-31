Веган-активистка раскрыла, кому принадлежит мёд. Ответ убил

Веган-активист, основательница блога Vegan Russian Марина Ястремская обвинила человечество в рабской эксплуатации пчёл и призвала отказаться от мёда. Своим мнением она поделилась с телеграм-каналом АЧБД.

"Мёд принадлежит пчёлам. Они трудятся изо дня в день, чтобы приготовить корм на зиму. Кто-то говорит, что пчёлы работают на пасечника, — но пчёлы не заключают трудовой договор. По сути, пчёлы — рабы", — заявила Ястремская.

По её словам, это жестоко, что именно человек решает, сколько мёда останется у пчёл на зиму. Веган призналась, что отказаться от сладкого лакомства трудно, но лично она варит аналоги из яблочного сока или одуванчиков.