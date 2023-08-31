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31 августа, 16:36

Веган-активистка раскрыла, кому принадлежит мёд. Ответ убил

Веган-активистка Ястремская призвала отказаться от мёда, потому что пчёлы — рабы

Веган-активист, основательница блога Vegan Russian Марина Ястремская обвинила человечество в рабской эксплуатации пчёл и призвала отказаться от мёда. Своим мнением она поделилась с телеграм-каналом АЧБД.

"Мёд принадлежит пчёлам. Они трудятся изо дня в день, чтобы приготовить корм на зиму. Кто-то говорит, что пчёлы работают на пасечника, — но пчёлы не заключают трудовой договор. По сути, пчёлы — рабы", — заявила Ястремская.

По её словам, это жестоко, что именно человек решает, сколько мёда останется у пчёл на зиму. Веган призналась, что отказаться от сладкого лакомства трудно, но лично она варит аналоги из яблочного сока или одуванчиков.

"Должны трудиться всю свою жизнь": Подсчитано, сколько пчёл нужно, чтобы получить одну ложку мёда

"Должны трудиться всю свою жизнь": Подсчитано, сколько пчёл нужно, чтобы получить одну ложку мёда

Ранее Лайф писал, что мёд, который производят австралийские медовые муравьи Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами. К такому выводу пришли учёные из Сиднейского университета.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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