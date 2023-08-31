Веган-активистка раскрыла, кому принадлежит мёд. Ответ убил
Веган-активистка Ястремская призвала отказаться от мёда, потому что пчёлы — рабы
Веган-активист, основательница блога Vegan Russian Марина Ястремская обвинила человечество в рабской эксплуатации пчёл и призвала отказаться от мёда. Своим мнением она поделилась с телеграм-каналом АЧБД.
"Мёд принадлежит пчёлам. Они трудятся изо дня в день, чтобы приготовить корм на зиму. Кто-то говорит, что пчёлы работают на пасечника, — но пчёлы не заключают трудовой договор. По сути, пчёлы — рабы", — заявила Ястремская.
По её словам, это жестоко, что именно человек решает, сколько мёда останется у пчёл на зиму. Веган призналась, что отказаться от сладкого лакомства трудно, но лично она варит аналоги из яблочного сока или одуванчиков.
Ранее Лайф писал, что мёд, который производят австралийские медовые муравьи Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами. К такому выводу пришли учёные из Сиднейского университета.
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