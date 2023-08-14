"Должны трудиться всю свою жизнь": Подсчитано, сколько пчёл нужно, чтобы получить одну ложку мёда
"ФедералПресс": Мёд поможет при лечении небольших ранок и ожогов
14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас. Многие думают, что мёд можно использовать только на кухне: в выпечке или как подсластитель для чая. Но свойства этого продукта более обширны. О том, чем же полезен мёд и сколько пчёл нужно, чтобы получить одну ложку целебного продукта, рассказывает РИА "ФедералПресс".
"Для того чтобы пчела собрала 100 граммов меда, ей придётся пролететь около 46 тысяч километров. А чтобы сделать одну чайную ложку мёда, 12 пчёл должны трудиться всю свою жизнь — около пяти–шести месяцев", — говорится в публикации.
А если говорить о пользе мёда, то это не только помощь при простуде, но и лечение небольших ранок или ожогов: он убивает инфекцию и уменьшает воспаление. Несмотря на высокую калорийность, мёд содержит огромное количество полезных веществ: железо, магний, калий, цинк. Если добавить продукт в ежедневный рацион, то это положительно повлияет на здоровье.
Но в этой бочке мёда есть и ложка дёгтя: чрезмерное употребление природного лакомства вредит зубной эмали, также оно противопоказано людям с сахарным диабетом и аллергикам.
А ранее учёные выяснили, зачем пчёлы строят соты разного размера: всё для плавного расширения размера ячеек при необходимости. О такой тактике насекомых исследователи знали и раньше, но считали это дефектом строительства. Закономерность обнаружили, когда проанализировали свыше 20 тысяч сот.