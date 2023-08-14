Медовый Спас, начало Успенского поста, День Telegram: праздники и приметы 14 августа Сегодня, 14 августа, в России отмечается большой церковно-народный праздник, с которым на Руси было связано много традиций и обрядов. Также это день начала одного из многодневных постов. Ещё на эту дату выпадает один из профессиональных праздников людей в погонах. 13 августа, 21:01 14 августа — Медовый Спас. Фото © Freepik

Медовый Спас

В понедельник, 14 августа, в России отмечается праздник Медовый Спас, насыщенный традициями. Рассказываем о нём: это праздник народно-церковный;

ежегодно отмечается в один и тот же день — 14 августа (а по старому стилю — 1 августа);

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

с Медового Спаса начинается Успенский пост.

В православном церковном календаре такого праздника, как Медовый Спас, не найти. На 14 августа там приходится Происхождение честных древ Животворящего Креста. В этот день в IX веке в Константинополе сложился обычай выносить из царской сокровищницы часть Креста Господня и проходить с ним по улицам византийской столицы. Сначала праздник только в Константинополе и отмечался, а затем распространился за его пределы.

Правда, на Руси с XII века в этот день совершалось также празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Считается, что так решил князь Андрей Боголюбский в 1164 году после победы над булгарами. Оформился окончательно же тот праздник на Руси только к XIV веку. Появилась традиция совершать молебен с освящением воды. А так как к этому времени уже собирали мёд, крестьяне приносили и его, чтобы благословить. Так постепенно и укрепился обычай святить мёд на празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, и праздник стал народным, получив название Медовый Спас. В этот день совершались крестные ходы и освящение водоёмов, колодцев, купание в освящённой воде людей и скота. В храмах на Медовый Спас совершаются особые богослужения. Священнослужители исполняют гимны, которые посвящены смыслу распятия Спасителя.

Приметы на Медовый Спас

Как правило, на Руси после Медового Спаса прекращались купания. Считалось, что вода уже не подходит для этого, остывает и можно заболеть. Вечером семья на Медовый Спас собиралась за общим ужином, начиная трапезу с ложки мёда. Так как с этого дня начинался Успенский пост, мяса, спиртного на столе уже не было. По этой же причине было не принято веселиться и петь песни. Крестьяне верили, что, если праздновать шумно, можно напугать пчёл и мёда они дадут меньше. Работа в поле тоже не приветствовалась. Можно было собирать только мёд. В некоторых деревнях устраивали "сиротские и вдовьи помочи", то есть помогали тем, кто нуждался в помощи. Именно в Медовый Спас, по примете, ласточки в последний раз в году облетают деревни и собираются на зимовку в тёплые края.

Погодные приметы на Медовый Спас

Какая погода на Медовый Спас, таким и следующий год будет.

Идёт дождь — лесных пожаров будет меньше.

Птицы собираются — к холодным ночам.

Начало Успенского поста

14 августа начинается Успенский пост. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

14 августа в праздник Медовый Спас для православных в России и других странах начинается один из многодневных постов — Успенский. Вот несколько фактов о нём: установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы;

каждый год начинается 14 августа и заканчивается 27 августа;

самый короткий из числа многодневных;

в первую очередь следует отказаться от продуктов животного происхождения.

Успенский пост предваряет большой церковный праздник, один из двунадесятых, то есть из двенадцати самых главных в году, — Успение Пресвятой Богородицы. Он отмечается 28 августа, сразу по окончании поста. Этот праздник ещё называется Богородичной Пасхой. Согласно писанию, Божья Матерь не умерла, а уснула, после чего её душа ушла на небо к Иисусу Христу.

В Успенский пост прежде всего нужно отказаться от продуктов животного происхождения, то есть не следует есть мясо, молоко и молочные продукты, яйца. Можно употреблять в пищу фрукты, овощи, орехи, постный хлеб и выпечку, макароны и тому подобное. Есть и отдельные предписания по дням. Так, в понедельник, среду и пятницу можно есть растительную пищу, которая не поддавалась термической обработке. Например, это свежие овощи. Во вторник и четверг можно отведать варёной пищи без растительного масла. В субботу и воскресенье готовить можно уже с ним, а ещё в выходные разрешено испить немного вина.

Священнослужители, однако, подчёркивают: этот пост не только гастрономический, воздержание должно быть и духовным, иначе оно превратится просто в диету. На время поста следует отказаться от дурных помыслов и поступков, сделать акцент на своей внутренней духовной жизни.

День Telegram

14 августа — День запуска Telegram. Фото © Freepik

Сегодня, 14 августа, отмечается День рождения мессенджера Telegram. Актуален этот праздник и для России, потому что миллионы сограждан пользуются этим приложением. Рассказываем, что это за событие: отмечается ежегодно 14 августа, дата не смещается;

в этом году юбилейный десятый день "рождения" мессенджера Telegram;

приложение впервые было представлено 14 августа 2013 года.

Telegram — это приложение для обмена сообщениями (мессенджер), которое работает как на компьютерах с разными операционными системами, так и на смартфонах с ОС Android и iOS. Впервые представлено публике оно было 14 августа 2013 года, появившись в онлайн-магазине приложений AppStore.

Корни у приложения Telegram российские. Его создал Павел Дуров — миллиардер, известный как в нашей стране, так и за рубежом IT-предприниматель. Идея оказалась рабочей. Уже через полгода количество пользователей мессенджера Telegram выросло до 4,5 миллиона человек. В 2022 году их стало 700 миллионов, по этому показателю он уступает только WhatsApp. В России, по данным Минцифры, Telegram занимает 8,5% мобильного трафика. Треть его пользователей в РФ находятся в Москве, чуть более половины — в возрасте 25–44 лет.

Появление "Телеграма" подстегнуло конкуренцию среди мессенджеров. Сейчас они пытаются придумывать всё новые особенности, чтобы привлекать к себе клиентов. Одной из последних таких стало появление "историй" — коротких видео, как в соцсетях. А конкуренция компаний — это благо для пользователей, которые получают возможность выбора.

День Управления "К" МВД России

14 августа — День Управления "К" МВД России. Фото © ТАСС / Александр Алпаткин

Сегодня, 14 августа, в России отмечается профессиональный праздник — День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ. Ещё его называют Днём Управления "К" МВД России — таково неофициальное название этой структуры. Рассказываем об этом дне: это профессиональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 14 августа, дата не смещается;

празднуется в профессиональных коллективах.

Управление "К" Министерства внутренних дел России занимается борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий. Очевидно, что с распространением Интернета и смартфонов работы у сотрудников этого подразделения МВД значительно прибавилось. Однако, как правило, их труд не афишируется. Управление "К" является одним из самых засекреченных.

Вот некоторые из его задач: борьба с нарушением авторских прав, выявление и пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, борьба с распространителями компьютерных вирусов, выявление использования подложных банковских карт, борьба с распространением порнографии, разоблачение махинаций в Интернете и так далее.

На официальной странице Управления "К" МВД РФ есть советы гражданам. Следование им поможет избежать случаев, когда может потребоваться помощь таких полицейских. Вот какие рекомендации они дают: на телефоне используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу;

не храните в телефоне логин и пароль от входа в мобильный банкинг, реквизиты банковской карты;

не переходите по ссылкам из SMS-сообщений, даже если они будто бы из банка;

не выдавайте никакой информации звонящим "сотрудникам банка";

не пользуйтесь банкоматами в незащищённых местах.

Именинники 14 августа

14 августа именины у актёра Тимофея Трибунцева. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня, 14 августа, именины у обладателей следующих имён: Александр;

Дмитрий;

Тимофей;

Фёдор;

София. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев