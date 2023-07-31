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31 июля, 13:50

Раскрыто неизвестное свойство мёда муравьёв

Учёные обнаружили, что мёд муравьёв обладает антибактериальным эффектом

<p>Муравьи Camponotus inflatus. Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honey_Ants_(7344580116).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avilasal</a></p>

Муравьи Camponotus inflatus. Фото © Wikipedia / avilasal

Мёд, который производят австралийские медовые муравьи Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами. К такому выводу пришли учёные из Сиднейского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал PeerJ.

Муравьи, о которых идёт речь, имеют увеличенное брюшко. В нём содержится запас углеводов, которыми питается вся колония во время дефицита другой пищи. Учёные решили выяснить, почему коренные жители Австралии использовали этих муравьёв в том числе для лечения.

В Пулково поймали итальянских муравьёв-нелегалов

В Пулково поймали итальянских муравьёв-нелегалов

Выяснилось, что восьмипроцентный раствор мёда этих муравьёв даже уничтожает бактерии золотистого стафилококка. А клетки грибков ликвидировал 16%-ный раствор. При этом в данном мёде мало привычных противомикробных веществ, поэтому пока не понятно, что именно убивает микробы.

Ранее учёные выяснили, зачем пчёлы строят соты разного размера. Оказалось, всё дело в планировании на будущее.

Илья Суриков
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