Раскрыто неизвестное свойство мёда муравьёв

Мёд, который производят австралийские медовые муравьи Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами. К такому выводу пришли учёные из Сиднейского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал PeerJ.

Муравьи, о которых идёт речь, имеют увеличенное брюшко. В нём содержится запас углеводов, которыми питается вся колония во время дефицита другой пищи. Учёные решили выяснить, почему коренные жители Австралии использовали этих муравьёв в том числе для лечения.

Выяснилось, что восьмипроцентный раствор мёда этих муравьёв даже уничтожает бактерии золотистого стафилококка. А клетки грибков ликвидировал 16%-ный раствор. При этом в данном мёде мало привычных противомикробных веществ, поэтому пока не понятно, что именно убивает микробы.