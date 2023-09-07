Врач объяснил, действительно ли всем осенью нужно принимать витамины

Следить за здоровьем нужно всегда. Если человек заботится о своём здоровье круглый год, то период смены сезонов ему абсолютно не страшен, он готов к нему — и не нужно специально ничего предпринимать. Однако у большинства же людей осенью вопросы самочувствия становятся наиболее актуальными. О том, нужно ли всем поголовно пить витамины, Лайфу рассказал Сергей Черёмушкин — заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы ЦКБ "РЖД-Медицина".

Медик заключил, что источник здоровья заложен в принципах ЗОЖ. Если придерживаться тех принципов питания, которые рекомендует ВОЗ, и соблюдать режим дня, больше двигаться, этого будет вполне достаточно, чтобы оставаться здоровым человеком. Но если уж вы задумались о витаминах, то Черёмушкин разъясняет, что главный источник всех полезных элементов — это наша еда.

"Любое дополнительное применение каких-либо биологически активных добавок, к которым можно отнести и витамины, — здоровому или относительно здоровому человеку не нужно", — заключил эксперт.

Можно ли повысить иммунитет, принимая витамины? На этот вопрос Черёмушкин ответил, что наука знает слишком мало реальных фактов об иммунитете как таковом, поэтому очень много спекуляций на эту тему и ненужных назначений.

"Наша иммунная система — это комплекс взаимодействия внутри организма огромного количества процессов, вмешиваться в которые, будь это добавление БАДов, витаминов и прочих псевдопрепаратов, не нужно", — заявил специалист.

Эксперт также рассказал, что в период смены сезонов возможны осложнения различных хронических заболеваний, включая патологии ЖКТ, бронхо-лёгочной системы, психиатрических расстройств типа шизофрении. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, Черёмушкин рекомендует обратиться к врачу, а не бежать в аптеку со словами "дайте мне витамины".