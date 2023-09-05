"Больше витаминов": Диетолог назвал адекватную замену мясу

Многие думают, что субпродукты являются низкосортной едой, но на деле это не менее питательная замена мясу, рассказал диетолог Андрей Бобровский.

"Для большинства людей субпродукты могут быть полноценной заменой мясу. Те же самые сердечки мало чем будут от него отличаться, ведь они в первую очередь являются белком и жиром. Если говорить про замену красного мяса, то она очень даже адекватна. Например, в печени содержится больше витаминов", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

При этом эксперт подчеркнул, что субпродукты не надо есть регулярно, так как в них есть плохие жиры — источник атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, которые уменьшают продолжительность жизни.