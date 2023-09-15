Онколог рассказал, как алкоголь может помочь выявить "раковый" лимфоузел

15 сентября — Всемирный день борьбы с лимфомами (в народе — рак крови). Это опасное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям и смерти. Однако при своевременном обнаружении и начале лечения шансы на выздоровление значительно повышаются. О главных симптомах лимфомы Лайфу рассказал врач-онколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михаил Лобов.

Симптомы могут быть разными в зависимости от типа, стадии и локализации опухоли. Однако есть некоторые общие признаки, которые должны насторожить человека и стать поводом для обращения к врачу.

Самый частый и характерный симптом лимфомы — постоянное или периодическое увеличение лимфатических узлов: чаще всего на шее, в подмышечной впадине, в паховой области. Обычно они безболезненные, мягкие или упругие на ощупь, подвижные.

"В отличие от инфекционных процессов, при которых лимфоузлы "растут" быстро, болезненно, при лимфоме этот процесс протекает в течение нескольких месяцев. Обычно человек не обращает на это внимания, но стоит знать: "лимфомный" узел может становиться болезненным после приёма алкоголя", — отметил собеседник Лайфа.

Второй настораживающий признак — повышение температуры тела, если человек не испытывает симптомов ОРВИ. Это может быть связано с активностью опухолевых клеток или инфекционными осложнениями. Стоит обратиться к врачу, если вы периодически испытываете озноб и температуру 37–37,5 ℃.

Ещё один специфический признак лимфомы — ночная потливость. Пациент может просыпаться в поту, даже если в помещении прохладно. Такое состояние может быть вызвано нарушением терморегуляции из-за опухолевого процесса или инфекции.

При лимфоме Ходжкина до 10–15 % пациентов отмечают кожный зуд. Это так называемый неспецифический симптом, обязательно сообщите о таком состоянии врачу.

Наконец, потеря веса без видимых причин. Это может быть связано с повышенным расходом энергии организмом для борьбы с опухолью, снижением аппетита или нарушением пищеварения.