Онколог объяснил, всегда ли шишка на лимфоузлах — это лимфома

Лимфома (в народе — рак крови) может возникнуть по разным причинам, но главные — это наследственность, плохая экология, последствие вирусных заболеваний, неконтролируемый приём лекарств, радиация, курение. О том, в каких случаях это заболевание возникает и можно ли вылечиться, рассказал врач-онколог, профессор и руководитель онкоцентра "СМ-Клиники" Александр Серяков.

По его словам, злокачественные новообразования системы крови делятся на две группы — лейкозы и лимфомы. Механизмы их возникновения похожи: бласты, предшественники клеток крови, которые должны созревать в органах кроветворения, а затем попадать в кровоток, начинают делиться ещё на стадии созревания. Это приводит к образованию опухолей. Если процесс такого деления происходит в лимфатических узлах, возникают лимфомы.

"Онкологическим заболеваниям крови больше подвержены мужчины — у них вырабатывается меньше белков, которые борются с опухолевыми клетками. В организме женщины этот процесс происходит более интенсивно. Кроме того, в отличие от мужчин, женщины чаще ведут здоровый образ жизни", — пояснил Серяков в беседе с РИАМО.

Первый и главный симптом лимфомы — увеличение лимфатических узлов. На ранней стадии человек может заметить небольшую шишку в подмышечной или паховой области. Однако этот признак не всегда говорит об онкологии.

"Если в возрасте до 18 лет чаще всего увеличение лимфатических узлов связано с инфекционными процессами, то в более старших возрастных группах до 80% случаев увеличения лимфоузлов связано со злокачественным процессом, в том числе и с лимфомами", — сказал Серяков.

На более поздних стадиях к этому симптому могут присоединиться другие: снижение массы тела более чем на 10% от исходной в течение 6 месяцев, ночная потливость, настолько выраженная, что человеку приходится утром менять постельное бельё, повышение температуры тела выше 38 градусов.