Онколог раскрыл, можно ли распознать рак по сухости губ и язвам на коже

Есть мнение, что даже самая обычная сухость губ или увеличенные лимфоузлы говорят о развитии рака в организме. Как на самом деле можно распознать болезнь, рассказал онколог Андрей Пылев в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Каких-то специфических признаков, которые однозначно указывали бы на наличие рака, нет. Такие изменения, как трещины на губах, увеличенные лимфоузлы, долго заживающие язвы на коже, которые часто принимают за проявление онкологического заболевания, могут встречаться и при других болезнях", — пояснил врач.

У каждого онкологического заболевания — определённые симптомы. Они проявляются с развитием болезни и часто являются признаком серьёзной распространённости процесса. Не надо ждать изменений в организме. Нужно следить за здоровьем — проходить базовые диагностические процедуры, заключил онколог.