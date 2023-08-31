Врач назвала три важных продукта, которые снизят риск онкологии

Наиболее частый вид онкологии — рак толстой и прямой кишки — легко заполучить при неправильном питании. Врач-эндокринолог, диетолог "Клиники Фомина" Янина Лемешко в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, как поменять рацион на здоровый.

По её словам, современному человеку невозможно сделать своё питание идеальным, ведь вокруг столько соблазнов. Однако снизить до минимума потребление вредных продуктов было бы хорошо. Например, отметила медик, следует ограничить потребление колбасных изделий до 500 граммов в неделю, а в день съедать до 50 граммов клетчатки.

"Это количество можно получить из 600–800 граммов водянистых овощей, фруктов, ягод и зелени. Причём не только сырых, но и прошедших термическую обработку", — пояснила Лемешко.

Она напомнила, что именно клетчатка помогает в профилактике рака толстой кишки, улучшает работу печени, борется с холестерином, выводит токсины, а пектин и инулин формируют хорошую микрофлору. Кроме того, растительная пища дарит насыщение и не приводит к лишним килограммам на талии.

Также диетолог посоветовала минимизировать в рационе насыщенные жиры, которые есть в маргарине, сливочном масле и переработанном мясе. При этом будет нелишним ежедневно покупать авокадо и добавлять в блюда оливковое масло, отметила доктор.