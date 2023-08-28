Внимание на губы: Онколог назвал симптом рака, который никто не замечает

Частые трещины на губах человека, которые не проходят, могут свидетельствовать о риске развития рака. Об этом предупредил врач-онколог Илья Романов, отметив, что многие люди не обращают должного внимания на то, что у них потрескалась кожа.

"Потом корочки появились на нижней губе, ну пройдут они, продолжает думать пациент. Одна оторвалась, язвочка появилась, ну подсохнет, пройдёт, ничего страшного. Но это не так. Это может быть онкология", — сказал специалист в разговоре с NEWS.ru.

Также среди симптомов, указывающих на онкозаболевание, можно выделить изменение родинок, резкое похудение или набор веса. Романов призвал обращаться к врачу при любых странных ощущениях в организме. Для начала стоит записаться к терапевту, который соберёт анамнез, направит на базовые анализы и уже по ним в случае необходимости даст направление к узкому специалисту.