Онколог назвал цвет глаз и волос у женщин с повышенным риском меланомы

Людей с повышенным риском развития меланомы можно определить даже по внешности. Особенно насторожиться стоит светловолосым девушкам, рассказал главный онколог Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО "РЖД", заведующий отделением лечения опухолей головы и шеи ЦКБ "РЖД-Медицина" в беседе с "Газетой.ru".

Как пояснил врач, меланома — это не рак кожи, а быстро развивающаяся злокачественная опухоль, которая появляется из клеток, содержащих меланин. Чаще всего заболевание может возникнуть на фоне генетической наследственности, различного вида иммунодефицита и регулярного высокого уровня инсоляции в регионе с сильным облучением солнечного света. Также в группе риска те, кто пренебрегает правилами безопасного загара при посещении солярия или во время отпуска.

"У женщин заболевание встречается чаще. Этому способствует регулярное посещение солярия до 30 лет, а также применение эстрогенных гормональных препаратов. В особой зоне риске — дамы 1-го и 2-го фототипа кожи, очень чувствительной к солнцу, их отличают светлая кожа и волосы, голубые глаза", — предупредил Решетов.

Начинать бить тревогу стоит, если заметили, что пигментное образование увеличилось, изменило цвет или под ним появилось уплотнение. В таких случаях необходимо как можно быстрее показаться врачу.