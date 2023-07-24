Врач объяснила, как отличить пигментные пятна на коже от меланомы

Пигментное пятно можно принять за злокачественную опухоль на ранней стадии развития. Как в домашних условиях отличить пигментацию от заболевания и можно ли её убрать, рассказала в беседе с Лайфом врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина.

Эксперт объяснила, что пигментное пятно — локальный участок кожи, отличный от основного оттенка кожных покровов. Процесс его появления можно объяснить на примере обычного загара. Так, после лета кожа жителей южных регионов равномерно покрывается золотистым оттенком. К весне обычно он сходит до естественного цвета кожи. Однако локально в некоторых местах загар не ушёл, а остался навсегда.

"Причин, по которым пигмент решил остаться с вами подольше, несколько, но основные из них — это генетическая предрасположенность, гормональные изменения или заболевания, воздействие ультрафиолета, механические или химические повреждения кожи, естественное старение кожи", — отметила она.

Гиперпигментация — исключительно косметическая проблема, не опасная для жизни. Однако её можно легко спутать с начальной стадией меланомы. Чтобы проверить в домашних условиях пигментное пятно, Шорина посоветовала воспользоваться правилом ABCD, где A — асимметрия образования, B — неровные края, C — неоднородная асимметричная окраска, D — размер составляет четыре миллиметра и более. При возникновении любых сомнений следует обратиться к врачу.

Защититься от образования таких пятен возможно не всегда, но меньше риск их появления становится при использовании крема с SPF не ниже 50. Его нужно наносить на все открытые участки кожи в солнечные дни, в том числе и зимой. Ещё следует придерживаться рекомендаций врача после косметических или иных процедур, которые могут приводить к появлению таких пятен.

"В наборе косметологических процедур есть большой выбор как домашних, так и профессиональных средств для борьбы с гиперпигментацией, которые показывают хорошие результаты. Это, например, химический пилинг, мезотерапия, лазерная шлифовка кожи", — добавила врач.

При этом онколог предупредила, что лучше убирать пигментацию не летом, а осенью или зимой. После этого некоторое время нужно беречь кожу от воздействия солнца. В противном случае пятна могут появиться снова.