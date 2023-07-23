Россиянам объяснили, сколько солнцезащитного крема нужно нанести на тело, чтобы не сгореть

Солнцезащитные средства необходимо наносить примерно за 20 минут до выхода на улицу, чтобы дать коже время впитать их. После этого повторное нанесение крема рекомендуется каждые два-четыре часа, особенно если человек длительное время находится на солнце. Об этом Лайфу рассказала врач – дерматолог-косметолог, миколог "СМ-Косметологии" Кристина Тогоева.

По словам специалиста, после купания или при нахождении в воде необходимо обновлять солнцезащитный крем ещё чаще, так как вода может смыть его с кожи.

"Исследования показывают, что водостойкие средства сохраняют свои свойства в течение 40 минут, а очень водостойкие — 80 минут. Тем не менее, даже если вы используете очень водостойкий крем, необходимо обновлять его каждые два-четыре часа, чтобы поддерживать кожу защищённой от солнечных лучей", — отметила специалист.

Как указала Тогоева, для эффективной защиты кожи от солнечных лучей необходимо наносить достаточное количество солнцезащитного крема. На лицо требуется около 1/4 чайной ложки средства, а на всё тело — около шести чайных ложек. В целом рекомендуется использовать около 30 мл крема для полного покрытия кожи взрослого человека, уточнила врач. Для того чтобы обеспечить максимальную защиту кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, необходимо наносить защитное средство плотным слоем и равномерно распределять его по всей поверхности кожи.

"Также не стоит экономить на количестве средства. Лучше нанести два слоя солнцезащитного средства, нанося второй слой через 10-15 минут после первого, чтобы убедиться в том, что все участки кожи покрыты средством", — заключила Тогоева.