Врач предупредила о риске заработать рак кожи вместе с загаром

Солнце способно нанести существенный вред коже: оно не только ускоряет преждевременное старение, но и повышает риск развития рака. Влияние солнечного света обусловлено основными ультрафиолетовыми лучами типа А (UVА) и типа В (UVВ), рассказала Лайфу врач – дерматолог-косметолог, миколог "СМ-Косметологии" Екатерина Титушкина.

По словам специалиста, появлению загара способствует UVА-излучение. Оно глубоко проникает в кожу, поэтому играет основную роль в её преждевременном старении. Эти лучи не вызывают видимого повреждения, но грозят появлением ранних морщин, пигментных пятен и истончением кожи.

"UVВ задерживаются в поверхностном слое кожи и более ответственны за загар, но способны вызывать острое повреждение кожи в виде ожога. К сожалению, солнечные ожоги бесследно не проходят: проникшие в кожу лучи могут повредить ДНК клеток и вызвать их злокачественное перерождение, а также ускорить процессы преждевременного старения", — подчеркнула врач.

Самыми ранними признаками этого являются локальное покраснение и болезненность кожи в месте воздействия солнца. При выявлении ожога следует немедленно прекратить воздействие солнца на поражённый участок. Также необходимо охладить кожу в месте ожога с помощью прохладного душа или компресса с прохладной водой.

Ключевым этапом, по словам эксперта, является дальнейший уход за кожей: нужно нанести средство, в составе которого нет масел и спирта. Хорошо подойдут те, которые обладают противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим эффектом.

"В составе таких средств могут быть пантенол, гиалуроновая кислота и мадекассосид. Не менее популярным ингредиентом является алоэ вера. Перед нанесением средства на всю поражённую поверхность кожи стоит понаблюдать несколько минут за реакцией на небольшом участке кожи. Если не возникло нежелательной реакции, то безопасно наносить препарат на всю локализацию ожога", — указала Титушкина.

При сильных ожогах, вызывающих жжение и беспокойство, следует обратиться к дерматологу для подбора эффективных средств для восстановления кожи.