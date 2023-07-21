Дерматолог назвал два правила стойкого загара

Соблюдение некоторых условий во время нахождения на солнце не только избавит от проблем со здоровьем, но и подарит ровный и хороший загар. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik дерматолог Станислав Арканников.

Солнечные ванны полезны только в умеренных дозах, поэтому загорать можно максимум до 11 часов утра, а во второй половине дня — после 17. Врач отмечает, что если есть необходимость находиться на солнце в середине дня, то нужно использовать солнцезащитный крем. Правильный уход за кожей после загара не менее важен.

"После загара на кожу надо обязательно нанести увлажняющий питательный состав. Это может быть банальное средство от воспаления и ожогов либо специальный косметический лосьон после загара. Тогда видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит. Человек не будет "облезать", и загар с большей вероятностью "прилипнет" красиво", — советует дерматолог.