Россиянам перечислили симптомы и меры профилактики аллергии на солнце

Яркое покраснение кожи и зуд — это основные симптомы аллергии на солнце. Об этом Лайфу рассказала аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

"Аллергия на солнце — это реакция иммунитета на воздействие солнечных лучей. Сам по себе солнечный свет не является аллергеном, но он может провоцировать определённые реакции в организме", — отметила медик.

Как пояснила специалист, появление аллергии может быть связано с нахождением аллергена в самой коже или наличием на коже так называемого триггера, то есть раздражающего компонента. К главным симптомам такого состояния Суворова отнесла кожный зуд, покраснения кожи после выхода на солнце, вздутия поражённой кожи и образование волдырей. При этом наша собеседница уточнила, что вышеперечисленные признаки проходят сами, если это не ожог.

Чтобы избежать аллергии, иммунолог призвала загорать не более десяти минут в день до 11:00 или после 16:00. Перед выходом на солнце следует наносить на кожу защиту с SPF50+ — средство необходимо использовать каждые два часа и после купания. Кроме того, рекомендуется исключить посещение соляриев, отказаться от повреждающих кожу процедур (лазер, пилинги), а также перед выходом на улицу лучше не принимать препараты от сердечно-сосудистых заболеваний и лекарства, повышающие чувствительность к солнечным лучам.