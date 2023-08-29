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29 августа, 14:00

Онколог рассказал, какие органы чаще поражает рак

Онколог Черёмушкин: Рак чаще всего возникает на коже, в лёгких и кишечнике

Рак является одним из самых коварных заболеваний, поэтому крайне важно заметить его на ранних стадиях. При этом каждый третий россиянин откладывает поход к врачу при наличии признаков, схожих с признаками рака, рассказал онколог Евгений Черёмушкин.

Так, по словам врача, стандартное сочетание для рака — это резкое снижение веса, беспричинные слабость и утомляемость. Однако это уже не симптомы раннего проявления заболевания, а самая настоящая "опухолевая интоксикация". Как подчеркнул специалист, развитие рака, как правило, не сопровождается какими-то признаками, по которым можно было бы сразу определить природу болезни.

"Из ранних [внутренних] симптомов трудно назвать что-то определённое. Другое дело — видимые части тела. Например, симптомы проявления на коже. И то люди иногда не обращают на это внимания, поскольку считают, что это обычное воспаление, аллергия или ещё что-то", — приводит телеканал "360" слова Черёмушкина.

В заключение специалист рекомендовал сосредоточиться на органах, в которых чаще всего могут возникнуть злокачественные клетки. По его словам, речь идёт о коже, лёгких и кишечной трубке.

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Freepik

Наталья Исакова
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