Врач раскрыла, почему рак шейки матки выявляют слишком поздно

Рак шейки матки входит в топ самых распространённых онкозаболеваний. За последние 30 лет заболеваемость выросла в пять раз, смертность — в два. По данным учёных, в каждом третьем случае рак выявляется уже на третьей или четвёртой стадии. Онколог-гинеколог клиники "Евроонко" Екатерина Тимофеева в беседе с Лайфом отметила, что этого вида рака вообще могло бы не быть, если бы женщины проходили своевременное обследование.

"Есть такое понятие, как медико-экономические стандарты (МЭС). Это некий перечень медицинских услуг, которые бесплатно показаны определённому контингенту пациентов. Учитывая тот факт, что по ОМС у нас есть чётко определённый перечень, зачастую в рамках медико-экономических стандартов нужно объять необъятное (например, провести скрининг большого количества людей). Возьмём цитологический скрининг в рамках МЭС, который показан каждой женщине один раз в три – пять лет. МЭС не учитывают индивидуальные особенности женского организма. Есть женщина, у которой нет ВПЧ-инфекции, один половой партнёр, она регулярно обследуется, у неё все хорошо. Такой женщине можно сдать цитологию в рамках МЭС. Но у многих пациенток в этой ситуации рак пропускают", — отметила онколог.

Тимофеева раскрыла, что в рамках МЭС женщине могут провести только старый метод исследования. Сейчас уже давно используется метод жидкостной цитологии. Он дороже, но позволяет исследовать все клетки, взятые на анализ. Онколог рекомендует каждой женщине раз в год проходить эту процедуру и быть уверенной, что с организмом всё хорошо.

Рак шейки матки возникает из-за вируса папилломы человека. Поэтому необходимо знать, есть ВПЧ у женщины или нет. По ОМС пациентку проверяют только на наличие 16-го и 18-го генотипа вируса, а его видов намного больше, рассказала Тимофеева.

"Так и получается — одно исследование недостаточно информативно. Тест на ВПЧ должен определять вирусную нагрузку, а таких тестов мало, они дорогие и по ОМС недоступны. Вот так и пропускается предрак шейки матки", — заключила онколог.

Также она рассказала, что в рамках ДМС врач может назначить кольпоскопию — осмотр шейки матки с увеличением в 100 раз. Тогда гинеколог видит клетки с начальной патологией. В отдельных случаях женщине могут порекомендовать сдать анализ на онкопротеины. Это специальные белки, которые выделяет вирус папилломы человека в клетке, провоцируя её злокачественный рост, пояснила онколог.

Большинство случаев рака шейки матки связаны с ВПЧ. Раку предшествует дисплазия от первой до третьей степени. Если обнаружить заболевание на этом этапе, до онкологического заболевания дело не дойдёт, сообщила Тимофеева.