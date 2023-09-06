Профессор раскрыл, может ли простой цистит перерасти в рак

Цистит — это воспалительное заболевание мочевого пузыря, чаще всего вызываемое кишечной палочкой. Страдают этим заболеванием чаще всего женщины. Опасность цистита заключается в высокой вероятности его перехода в хроническую или рецидивирующую форму, что в свою очередь может увеличить риск рака мочевого пузыря. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Виген Малхасян.

Доктор привёл результаты исследования датских и нидерландских учёных, которые выяснили, что воспаление мочевого пузыря может привести к изменениям в его слизистой оболочке. Это может стать причиной перерождения клеток нормального эпителия в атипичные или злокачественные.

"Коварство рака мочевого пузыря заключается в том, что на протяжении длительного времени он может протекать бессимптомно, главным признаком является появление примеси крови в моче. Огромную важность имеет своевременная диагностика рака на начальной стадии, когда он не успел прорасти в мышечный слой", — отметил Малхасян в беседе с aif.ru.