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6 сентября, 12:51

Профессор раскрыл, может ли простой цистит перерасти в рак

Профессор Малхасян: Рак мочевого пузыря может протекать бессимптомно

Цистит — это воспалительное заболевание мочевого пузыря, чаще всего вызываемое кишечной палочкой. Страдают этим заболеванием чаще всего женщины. Опасность цистита заключается в высокой вероятности его перехода в хроническую или рецидивирующую форму, что в свою очередь может увеличить риск рака мочевого пузыря. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Виген Малхасян.

Доктор привёл результаты исследования датских и нидерландских учёных, которые выяснили, что воспаление мочевого пузыря может привести к изменениям в его слизистой оболочке. Это может стать причиной перерождения клеток нормального эпителия в атипичные или злокачественные.

"Коварство рака мочевого пузыря заключается в том, что на протяжении длительного времени он может протекать бессимптомно, главным признаком является появление примеси крови в моче. Огромную важность имеет своевременная диагностика рака на начальной стадии, когда он не успел прорасти в мышечный слой", — отметил Малхасян в беседе с aif.ru.

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А ранее саратовские учёные нашли новый способ лечения цистита и прочих инфекций мочевыводящих путей. Они предлагают использовать эмульсионный микрогель для доставки лекарств в мочевой пузырь.

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Полина Федотова
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