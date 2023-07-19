Учёные из Саратова предложили лечить цистит с помощью масляных шариков

Разработанный учёными микрогель представляет собой шарики, состоящие из протеина молочной сыворотки и масляных капель. Эксперименты на тканях мочевого пузыря показали, что эти шарики успешно закрепляются на слизистой оболочке в течение продолжительного времени, что способствует более эффективной доставке лекарственных компонентов. По словам исследователей, благодаря микрогелю препараты в 10 раз дольше задерживаются в органе. Кроме того, сочетание масляной фазы и белковой оболочки позволяет поместить в такие шарики широкий спектр препаратов, включая жиро- и водорастворимые лекарства. В ближайшем будущем учёные намерены провести дополнительные испытания, чтобы полностью реализовать потенциал микрогеля во врачебной практике.