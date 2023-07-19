Учёные из Саратова предложили лечить цистит с помощью масляных шариков
Учёные из Саратовского государственного университета имени Чернышевского нашли новый способ лечения цистита и прочих инфекций мочевыводящих путей. Они предлагают использовать эмульсионный микрогель для доставки лекарств в мочевой пузырь. Предполагается, что данная методика значительно облегчит пациентам лечение. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Разработанный учёными микрогель представляет собой шарики, состоящие из протеина молочной сыворотки и масляных капель. Эксперименты на тканях мочевого пузыря показали, что эти шарики успешно закрепляются на слизистой оболочке в течение продолжительного времени, что способствует более эффективной доставке лекарственных компонентов. По словам исследователей, благодаря микрогелю препараты в 10 раз дольше задерживаются в органе. Кроме того, сочетание масляной фазы и белковой оболочки позволяет поместить в такие шарики широкий спектр препаратов, включая жиро- и водорастворимые лекарства. В ближайшем будущем учёные намерены провести дополнительные испытания, чтобы полностью реализовать потенциал микрогеля во врачебной практике.
"В дальнейшем мы планируем изучить возможность терапии раковых заболеваний мочевого пузыря, а также эффективность терапии острого хронического цистита с помощью микрогеля, содержащего одновременно антибактериальные препараты и гиалуроновую кислоту, необходимую для восстановления слизистой мочевого пузыря", — добавила руководитель проекта Оксана Майорова.
Ранее врач Артур Богатырёв предупредил об опасностях самолечения цистита. Это заболевание начинается очень резко и остро. При сильных болях рекомендуется принять нестероидные противовоспалительные средства для облегчения состояния и обратиться к врачу.
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