Врач назвал две малоизвестные причины цистита у мужчин и женщин

Стрессы и бесконтрольные приёмы антибиотиков могут спровоцировать цистит — воспаление слизистой мочевого пузыря. Об этом в беседе с Лайфом рассказал уролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.

По его словам, чаще это заболевание инфекционное, чем вирусное. Ежегодно в России диагностируется более 40 миллионов случаев цистита. Женщины, особенно старше 55 лет, более подвержены заболеванию. Как отметил наш собеседник, воспаление мочевого пузыря может быть вызвано различными причинами.

"Недержание мочи, выпадение мочевого пузыря (цистоцеле), длительная катетеризация мочевого пузыря, сахарный диабет, ожирение, недостаточная интимная гигиена, нарушение микрофлоры ЖКТ и влагалища вследствие бесконтрольного приёма антибиотиков, переохлаждение организма, частые стрессы, необходимость длительного "терпения" перед актом мочеиспускания могут провоцировать цистит", — перечислил медик.

У представителей сильного пола цистит, как правило, появляется в виде осложнения других заболеваний. В частности, речь идёт об аденоме простаты, хронической задержке мочи и наличии камней или опухолей в мочевом пузыре. Важно знать, что более чем в 60% случаев цистит возвращается. Большинство рецидивов возникают в первые три-шесть месяцев после излечения. Одной из причин частых инфекций, как указал Смерницкий, является неправильная терапия первичной болезни. Главное — при первых признаках цистита не заниматься самолечением, а обратиться именно к врачу-урологу (ни терапевт, ни гинеколог не занимаются мочеполовой системой).

Уролог добавил, что нарушение мочеиспускания, дизурия, не всегда говорит о цистите. Под маской этой болезни могут скрываться такие недуги, как острый аппендицит, камни мочеточника, туберкулёз и даже рак мочевого пузыря.