Онколог оценил способность фитотерапии вылечить рак

Пользующая популярностью фитотерапия, то есть профилактика заболеваний с помощью растений, не вылечит рак. Об этом заявил заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

"Только фитотерапия, скорее всего, никаким образом не остановит рак и уж тем более его не вылечит. Но в классической медицине используются как минимум пять групп препаратов исходно растительного происхождения" — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавил что в 1980-е годы, когда проводилась масштабная программа скрининга, многие "бабушкины снадобья" проверялись на наличие противоопухолевого эффекта. Специалисты брали грубый экстракт из стеблей, корневищ, потом отбирали фракции и смотрели, существует ли антипролиферативная активность — способность уменьшать рост клеток, которые могут быть раковыми. Оказалось, что в целом в растительных препаратах существуют алкалоиды и другие соединения, обладающие противоопухолевым действием.

Специалист добавил, что на основании этих соединений разработали группы лекарств препаратов. Причём это препараты, которые получают с помощью химического синтеза и глубокой очистки в результате биотехнического производства, отметил он.

"Когда мы говорим про какие-то настойки, отвары и подобное, там, во-первых, нет такой концентрации действующего вещества, во-вторых, они недолжным образом обработаны. Поэтому вылечить рак ими невозможно. Смысл использования трав однозначно есть, но именно в виде лекарственного препарата, который зарегистрирован и должным образом охарактеризован", — резюмировал специалист.