Как правильно загорать в бабье лето, чтобы не заработать меланому, объяснил онколог

Популярной формой досуга для многих россиян в период бабьего лета является пляжный отдых. Однако любовь к загару может повлечь за собой серьёзные последствия для здоровья, включая увеличение риска развития меланомы — злокачественной опухоли кожи, заболеваемость которой существенно выросла за последние 30 лет. О том, как безопасно отдыхать на пляже, читателям Лайфа рассказал онколог, заведующий дневным стационаром клиники "Евроонко" в Краснодаре Антон Ёлкин.

"Солнечная радиация является одной из главных причин проблем со здоровьем кожи. Одним из ключевых средств защиты является солнцезащитный крем с высоким индексом SPF — 50. Он помогает предотвратить солнечные ожоги, преждевременное старение, развитие рака кожи или меланомы. Хотя солнце необходимо для синтеза витамина D, длительное пребывание на открытом солнце в пиковые часы может быть вредным для здоровья кожи", — отметил медик.

Собеседник Лайфа порекомендовал избегать солнца с 10:00 до 17:00 и предпочитать для загара утренние часы с 8:00 до 10:00 и вечерние часы после 17:00, когда солнечные лучи менее интенсивны.

Как пояснил Ёлкин, загар является защитной реакцией кожи, которая пытается себя уберечь от солнечной радиации. Но если ультрафиолета слишком много, то это чревато повреждением клеток и онкологическими заболеваниями. А вот людям со светлым фототипом кожи, который не адаптирован к тропическим широтам, и вовсе не рекомендуется увлекаться принятием солнечных ванн, поскольку для них особенно опасны. При этом, как подчеркнул онколог, не стоит забывать, что пляжные зонты могут предотвращать только прямое солнечное излучение, а не вредные ультрафиолетовые лучи, которые могут привести к заболеваниям кожи. Кроме того, важно не забывать и о солнцезащитных очках.

Отдельное внимание онколог акцентировал на маслах для загара, которые пользуются большой популярностью среди любителей смуглой кожи. По словам врача, такие продукты привлекают солнечный свет, что приводит к поглощению до 30% лишнего ультрафиолета. А это, в свою очередь, увеличивает риск развития меланомы. Для безопасного загара специалист всё же настоятельно рекомендовал использовать только специализированные кремы с индексом SPF 50.