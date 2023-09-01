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1 сентября, 15:39

Синоптик рассказал, когда в Россию придёт бабье лето и метеорологическая осень

Синоптик Тишковец: Похолодание придёт в Центральную Россию после 5 сентября

В Центральной России тёплая погода продержится только до 5 сентября, затем осень вступит в свои права. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сентябрь в Центральной России прогнозируется на два градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. По всей видимости, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура плюс 15 и выше, закончится 5 сентября", — уточнил он.

По его данным, только после 5 сентября наступит существенное похолодание, но уже к середине месяца следует ожидать традиционного бабьего лета. Ещё одно потепление грядёт в октябре, но оно не будет долгим. А вот ноябрь покажет характер: станет пасмурно, сыро и ветрено, предупредил Тишковец.

"Метеозима, переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, попытается наступить в срок — во второй декаде ноября, но несколько раз будет спотыкаться", — полагает синоптик.

А вот устойчивого снежного покрова следует ждать не раньше первой половины декабря, заключил специалист.

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Ранее сообщалось, что осенне-зимний сезон в России будет достаточно мягким с температурой на один-три градуса выше нормы. Москвичи будут метаться между морозами и оттепелью, между слякотью и ледяным дождём.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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