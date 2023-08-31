Стало известно, каким городам чаще всего везёт с погодой на День знаний

Погода в День знаний в Москве приятно порадует школьников и их родителей: она будет тёплой и облачной. Об этом и о том, каким городам чаще всего везёт с тёплой погодой на 1 сентября, рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

"Судя по прогнозу, который мы составили с помощью технологии "Метеум", утром 1 сентября москвичей ожидает облачная погода с прояснениями. Утром температура воздуха достигнет +15 °С, днём температура повысится до +26…+28 °С. Скорость ветра составит 2,9 метра в секунду, осадков не ожидается", — пообещал Ганьшин.

Также специалисты изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет и составили список городов, которым 1 сентября больше всего везёт с погодой. При этом учитывались данные с городских метеостанций о температуре и облачности в День знаний с 7:00 до 9:00 по местному времени.

Как выяснилось, за этот период в Москве 1 сентября было ясным только три раза, равно как в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Чаще всего ясную и безоблачную погоду (по девять раз) в эти дни наблюдали школьники Краснодара и Ростова-на-Дону. В Воронеже в День знаний было солнечно восемь раз, в Волгограде семь.

Завершили рейтинг города Сибири, Урала и Поволжья. Так, в Нижнем Новгороде всего дважды наблюдали хорошую погоду. Четырежды за всю декаду её застали в Омске и Перми.

Самую низкую температуру в День знаний за десять лет зафиксировали в 2015 году в Екатеринбурге: там школьникам пришлось помёрзнуть при температуре 0,2 °С. А жарче всего пришлось детям из Волгограда в 2018 году, где было зафиксировано +35,1 °С.