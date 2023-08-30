Жителям Петербурга рассказали о погоде в последний день лета
Синоптик Колесов: 31 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди
В последний день лета погода в Санкт-Петербурге будет неоднозначной: жарко, но с дождями. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
В Ленинградской области же завтра пройдут ливни с грозами и градом. Ветер может усилиться, ведь вечером прогнозируется холодный атмосферный фронт, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".
Ранее Лайф рассказывал про пять способов пережить "депрессию конца лета". Так, психолог советует задуматься: а что уходит с этим временем года?
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