Жителям Петербурга рассказали о погоде в последний день лета

В последний день лета погода в Санкт-Петербурге будет неоднозначной: жарко, но с дождями. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В Ленинградской области же завтра пройдут ливни с грозами и градом. Ветер может усилиться, ведь вечером прогнозируется холодный атмосферный фронт, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".