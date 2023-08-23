Россиянам назвали 5 способов, как пережить "депрессию конца лета"

Факт в том, что хотим мы этого или нет, а лето закончится. Многие остро воспринимают этот момент, и психолог ЦКБ "РЖД-Медицина" Екатерина Секацкая специально для читателей Лайфа дала пять советов, как справиться с "депрессией конца лета".

1. Задумайтесь, что особенного в лете

Во-первых, специалист советует задуматься, что такого есть летом, чего нет в остальных временах года. Если для вас это хорошая погода, когда не нужно надевать много одежды, психолог советует... пересмотреть гардероб. Перестаньте носить вещи, которые доставляют дискомфорт, и оставьте то, что приятно телу. И обратите внимание на цвет: окончание лета не повод переодеваться в чёрный.

Ещё один совет: научиться видеть прекрасное в каждом сезоне.

"Вы замечали, что если перестать свою жизнь тратить на сопротивление тому, чему сопротивляться бесполезно, то тогда остаётся много ресурса, чтобы увидеть нечто прекрасное: Новый год или Рождество, тёплые уютные вечера, санки, лыжи, коньки. А какая природа зимой (если настроить свой фокус внимания на красоту)", — отметила Секацкая.

2. Задайте себе вопрос, что для вас уходит с летом

Например, уходит тепло, а что это значит именно для вас. Что уходит вместе с теплом? Подумайте, как это можно сохранить или чем заместить, советует психолог.

3. Отпуск зимой никто не отменял!

Эксперт советует запланировать отпуск или отдых на осенний или зимний период. Выберите направление, которое особенно хочется посетить.

4. Больше света

Отсутствие света осенью и зимой сложно компенсировать, но так или иначе обратите дома внимание на освещение. Давно доказано, что тёплый свет лучше влияет на психологическое состояние, чем холодный. Также психолог рекомендует при пробуждении включать не общий свет, а начать с небольшого источника — торшера, прикроватного светильника. Это важно, поскольку резкое масштабное освещение утром может вызвать раздражение.

5. Витамины, витамины, витамины

Поговорите с лечащим врачом, пройдите чек-ап и посмотрите, каких элементов не хватает в организме. Очень часто это нехватка витамина D.