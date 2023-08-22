"Мода на сумасшествие": Психолог раскрыл любимые диагнозы нерадивых коллег, которые должны насторожить

Порой недобросовестные психологи находят у клиентов болезни, которых у них в действительности нет, и прописывают ненужные препараты. О самых "любимых" диагнозах таких нерадивых специалистов в разговоре с Лайфом рассказал психолог Роман Таланов.

Психолог Роман Таланов. Фото © LIFE

В первую очередь эксперт подчеркнул, что психологи могут манипулировать понятием "депрессия" и назначать ненужные препараты. Подавленность настроения, недостаток воли, лень или головная боль не являются поводом для приписывания этого заболевания, так как могут указывать на банальный недосып, недостаток витаминов, несбалансированное питание, а ещё это всё нередко является реакцией на какие-либо неудачи.

Вторым пунктом Таланов отметил апатию и шизофрению. Первое заболевание рассматривается как важный симптом второго, но это неправильно. У недугов есть набор ярко выраженных признаков, в том числе резкое изменение настроения на фоне неестественного поведения, потеря собственной личности и дезориентация во времени. Интеллект при этом не нарушается, но со временем симптоматика прогрессирует. Также иногда свойственную каждому человеку апатию путают с болезнью Альцгеймера. Однако этот недуг проявляется нарушением кратковременной памяти на фоне неадекватного поведения.

Третье — искусственные психические расстройства. Речь идёт о случаях, когда человек симулирует заболевания ради выгоды. Касается это как пациентов, так и врачей, желающих вызвать тот или иной эффект у клиентов. Определить истину в этом случае сложно, ведь симулянт хорошо подготовлен, а ещё зачастую, по словам Таланова, происходит несостыковка в информировании. Обман можно разоблачить только с помощью перепроверки и внимательного самоанализа.

Также собеседник Лайфа подчеркнул, что уважающий себя психолог не будет клеймить пациента такими терминами, как "больной". К тому же клиента может насторожить сочувствующий стиль общения, который напоминает разговор взрослого с ребёнком. По словам эксперта, профессиональный психолог, даже если и заподозрит что-то неладное в психике пациента, никогда не подаст вида, но поможет справиться с источником проблем безболезненно.

Помимо этого нередко происходит романтизация фобий. Мировой кинематограф наполнен героями с "нестандартным психологическим миром". И это приводит к тому, что люди с целью выделиться ищут в себе нечто схожее. Так происходит эффект ноцебо, появляются симптомы болезни, не существующей на самом деле.

"Из-за того что сейчас "модно" быть сумасшедшим, недобросовестные психологи могут придумать заболевание и таким образом нажиться на этом. Если советы специалиста не имеют конкретики, абстрактны в понимании, стоит задуматься", — заключил Таланов.