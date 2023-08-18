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18 августа, 15:47

Психолог перечислила опасные последствия сменного графика

Психолог Галеева предупредила, что сменный график может вызвать депрессию

Сменная работа, особенно чередование труда днём и ночью, может привести к депрессии. Об этом заявила психолог Гуля Галеева.

"Сменный график мешает полноценному отдыху. Особенно часто это происходит, когда человек чередует дневные и ночные смены: у него развиваются хроническая усталость, раздражительность, а эмоциональная устойчивость снижается", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Психолог также предупредила, что работа по сменам может привести к социальной изоляции, так как человек будет проводить меньше времени с семьёй. По словам эксперта, мозгу комфортнее воспринимать постоянство, поэтому на него очень негативно влияют частые перемены. Галеева призвала упорядочить работу, чередуя её с отдыхом.

Избежать депрессии при сменном графике помогут правильное питание, лёгкие физические упражнения. Психолог посоветовала свободное время посвятить родным, а работу максимально структурировать.

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Никита Осипов
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