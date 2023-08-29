Москвичам рассказали, когда стоит ждать бабьего лета

С сегодняшнего дня в Москве началось молодое бабье лето, а полноценного наступления этого периода стоит ждать в конце сентября. Об этом рассказал газете "Вечерняя Москва" синоптик Александр Ильин. Сейчас, по его словам, москвичи могут радоваться потеплению, которое продлится до конца этой недели.

"Сейчас в столице опять началась хорошая погода после периода похолодания и дождей. С сегодняшнего дня началось потепление, которое продлится до конца текущей недели. Но на эти приятные погодные изменения влияет другой антициклон. Однако этот период можно отнести к молодому бабьему лету", — пояснил Ильин.

По его словам, первые заморозки ожидаются во второй декаде сентября: с 13-го по 18-е, а бабье лето наступит в двадцатых числах месяца, предположительно, с 21 сентября. В Москве несколько дней будет царить сухая и тёплая погода, резюмировал синоптик.