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28 августа, 21:47

Москвичам рассказали, когда стоит ждать бабьего лета

Синоптик Ильин: Бабье лето в Москве начнётся в конце сентября

С сегодняшнего дня в Москве началось молодое бабье лето, а полноценного наступления этого периода стоит ждать в конце сентября. Об этом рассказал газете "Вечерняя Москва" синоптик Александр Ильин. Сейчас, по его словам, москвичи могут радоваться потеплению, которое продлится до конца этой недели.

"Сейчас в столице опять началась хорошая погода после периода похолодания и дождей. С сегодняшнего дня началось потепление, которое продлится до конца текущей недели. Но на эти приятные погодные изменения влияет другой антициклон. Однако этот период можно отнести к молодому бабьему лету", — пояснил Ильин.

По его словам, первые заморозки ожидаются во второй декаде сентября: с 13-го по 18-е, а бабье лето наступит в двадцатых числах месяца, предположительно, с 21 сентября. В Москве несколько дней будет царить сухая и тёплая погода, резюмировал синоптик.

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Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что 30 августа москвичи ощутят приближение осени, потому что днём температура резко снизится до 20 градусов тепла, могут быть сильные дожди.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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