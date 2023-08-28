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28 августа, 13:22

Москвичам предрекли июльскую жару в День знаний

Синоптик Вильфанд: В Москве и Подмосковье 1 сентября ожидается июльская жара

Аномальное повышение температуры ожидается в Москве и Подмосковье 1 сентября. Температура воздуха в День знаний в столичном регионе достигнет 28-градусной отметки, прогнозируют синоптики. А утром, во время школьных линеек, будет комфортная температура в районе 16–18 градусов и без осадков.

"Температура выше нормы будет на пять-шесть градусов, это настоящее лето. Аномальная погода, практически июльская", — заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Киркоров, Глюкоза, Харламов и другие звёзды, которые поведут детей в школу 1 сентября

Киркоров, Глюкоза, Харламов и другие звёзды, которые поведут детей в школу 1 сентября

Ранее Лайф писал, как подготовить организм к сезону простуд. Нужно в последние тёплые деньки больше гулять на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической культурой и потреблять овощи.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Марина Калегина
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