Москвичам предрекли июльскую жару в День знаний
Синоптик Вильфанд: В Москве и Подмосковье 1 сентября ожидается июльская жара
Аномальное повышение температуры ожидается в Москве и Подмосковье 1 сентября. Температура воздуха в День знаний в столичном регионе достигнет 28-градусной отметки, прогнозируют синоптики. А утром, во время школьных линеек, будет комфортная температура в районе 16–18 градусов и без осадков.
"Температура выше нормы будет на пять-шесть градусов, это настоящее лето. Аномальная погода, практически июльская", — заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее Лайф писал, как подготовить организм к сезону простуд. Нужно в последние тёплые деньки больше гулять на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической культурой и потреблять овощи.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин