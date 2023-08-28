Москвичам предрекли июльскую жару в День знаний

Аномальное повышение температуры ожидается в Москве и Подмосковье 1 сентября. Температура воздуха в День знаний в столичном регионе достигнет 28-градусной отметки, прогнозируют синоптики. А утром, во время школьных линеек, будет комфортная температура в районе 16–18 градусов и без осадков.