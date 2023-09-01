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1 сентября, 14:02

Онкохирург назвал 7 главных анализов для выявления рака на ранних стадиях

Врач Иванов: При показателях иммунограммы выше 20% нужна консультация онколога

В медицине существуют анализы, которые могут дать полную картину состояния здоровья человека и таким образом диагностировать рак на ранних стадиях. Об этом рассказал медицинский директор клиники МАММА, хирург, врач-онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов.

В первую очередь врач назвал общий анализ крови. Он позволяет определить содержание клеточных субпопуляций в организме — где уровень слишком высок, а где напротив — низок.

"Обычно это лейкоциты реагируют на развитие злокачественного новообразования и лимфоциты. Также в общем анализе крови по скорости оседания эритроцитов можем увидеть наличие воспалительной реакции, которая нередко сопровождает злокачественное новообразование", сообщил медик в беседе с "Газетой.ru".

Во-вторых, многое можно узнать из биохимического анализа крови, который показывает содержание биохимических маркеров, регулирующих работу внутренних органов. Если органы функционируют с дефектами, то маркеры увеличиваются, объяснил хирург.

Следом идёт подробное изучение генетических маркеров или мутаций онкомаркеров, по которым можно определить, что в организме есть опухоль или условия для её возникновения, продолжил химиотерапевт. Этот анализ отображает дефекты в генетическом материале, которые зачастую вызваны именно раком.

В четвёртом виде анализов изучаются сами онкомаркеры, которые вырабатываются раковыми клетками в организме. Обычно они находятся внутри или на поверхности злокачественного образования, но иногда попадают в кровоток и выявляются в сыворотке крови. Если в анализах их очень много, нужно обязательно проконсультироваться у онколога.

Также одним из важнейших анализов собеседник "Газеты.ru" назвал иммунограмму. Она показывает распределение разных лимфоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами, болезнетворными бактериями, а также раковыми клетками. Если показатель будет выше 20%, стоит пройти подробное обследование у онколога.

Онкохирург отметил, что иногда могут потребоваться дополнительные анализы, помимо вышеперечисленных, такие как биопсия (детальное изучение внутренних органов, при котором крошечный его кусочек берётся на обследование). А от этого можно переходить и на иммуногистохимические исследования, которые относятся к самым современным процедурам диагностики молекулярного уровня и способны показать конкретные клетки опухолей и их маркеры.

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Ранее Лайф рассказывал об исследовании учёных Сиднейского университета, семь лет фиксировавших периоды физической активности у 22 тысяч испытуемых, которые не занимались спортом. Вывод работы был удивителен: оказалось, что интенсивного выполнения домашних дел в течение всего нескольких минут в день достаточно, чтобы значительно снизить риск развития всех типов раковых заболеваний.

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Freepik

Юрий Лысенко
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