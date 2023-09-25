Пить или колоть?: Врач раскрыла, что лучше для профилактики ОРЗ — витамины или капельницы

Сегодня на сайтах клиник нередко можно увидеть объявления о "чудодейственных капельницах", которые помогут от простуды и укрепят иммунитет. Осенью они особенно востребованы, так как сейчас начался пик заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Врач-терапевт Анна Сокол рассказала Лайфу, что без соблюдения правил ЗОЖ капельницы не будут эффективны и нанесут удар не по болезни, а по кошельку.

Она напомнила: чтобы не заболеть, в первую очередь нужно высыпаться, полноценно питаться, делать ежедневно зарядку и стараться больше гулять, если фитнес не вписывается в расписание дня, и проветривать рабочее помещение и комнату перед сном. Если же болезнь наступила, врач посоветовала остаться дома, лечь в постель в проветренной комнате, пить много воды с лимоном, спать, а когда появится аппетит — выпить горячего костного бульона и не перегружать пищеварительный тракт тяжёлой пищей.

"На время болезни целесообразным будет увеличить дозу приёма витамина Д до 10000 МЕ в сутки, цинка — до 40–50 мг, разделив на два-три приёма, витамин С при отсутствии аллергии увеличить до 1500 мг Эстер-С — это уникальная форма витамина С с метаболитами. Основным преимуществом приёма является его быстрое всасывание и 24-часовое удержание в иммунной системе", — сообщила эксперт.

По словам медика, если есть желание и возможность, то есть смысл обратиться за помощью к IV терапии. Никаких секретов из состава капельниц при ОРЗ и ОРВ клиники не делают. Обычно будут предложены аскорбиновая кислота, витамины группы В, препараты ацетилцистеина, глутатиона, магния. Сегодня существует много научных работ, посвящённых эффективности и обоснованности назначения этих веществ при ОРЗ, ОРВИ и коронавирусной инфекции, уверила собеседница Лайфа.

При этом специалист добавила, что все эти меры хороши при лёгком течении заболевания и лечение необходимо начинать с похода к грамотному врачу, который подберёт правильную схему и оценит все риски развития осложнений.