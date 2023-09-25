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25 сентября, 07:51

Врач перечислила простые правила, которые помогут не подхватить сезонную инфекцию

Врач Козлова призвала избегать людных мест и делать прививки в осенний период

Каждый год с наступлением осени мы сталкиваемся с всплесками различных заболеваний вроде простуды, ангины, гриппа, бронхита и пневмонии. О том, как от них защититься, Лайфу рассказала заведующая поликлиническим отделением клиники "Евроонко" Ольга Козлова. В первую очередь, предупредила она, всегда стоит одеваться по погоде.

"Если вы начинаете чувствовать себя плохо, испытываете слабость и кашель, то это свидетельствует о наличии инфекции. Холодный воздух — лишь дополнительный фактор, который усугубляет ситуацию. Поэтому всегда важно одеваться соответственно погоде", пояснила специалист.

Вторым фактором, подстёгивающим распространение вирусов, является скученность. Так, дети ходят в школы, а взрослые — на работу, где могут находиться переносчики инфекций. Именно так, указала она, и возникают эпидемии.

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Причём нельзя защитить себя от вирусов на 100%, так как для этого необходима полная изоляция. Однако существует ряд правил профилактики, соблюдение которых снизит риск заражения. Прежде всего, отметила врач, необходимо соблюдать личную гигиену: сразу после возвращения домой хорошо мыть руки с мылом и тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.

"Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, чтобы вредоносные микроорганизмы не скапливались вокруг вас. Делайте влажную уборку дома как можно чаще, не обязательно с использованием специальных средств. Остерегайтесь скопления поверхностной пыли, так как именно на ней обитают опасные организмы", добавила собеседница.

Кроме того, рекомендуется избегать мест скопления людей, так как большая часть вирусов передаются воздушно-капельным путём. Также стоит регулярно делать прививки от гриппа. К слову, существуют три основных вида этой болезни — A, B и C, из которых последний является самым стабильным. Если человек переболел им, то вряд ли заразится снова, заключила Козлова.

Лайф рассказывал, почему лечение простуды и гриппа антибиотиками не только не поможет, но и навредит. По словам терапевта Валерии Шевко, они направлены на борьбу с бактериями, а вышеназванные болезни вызываются вирусами. Кроме того, увлечение антибиотиками может спровоцировать у болезнетворных микроорганизмов стойкость к ним.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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