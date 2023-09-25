Врач перечислила простые правила, которые помогут не подхватить сезонную инфекцию

Каждый год с наступлением осени мы сталкиваемся с всплесками различных заболеваний вроде простуды, ангины, гриппа, бронхита и пневмонии. О том, как от них защититься, Лайфу рассказала заведующая поликлиническим отделением клиники "Евроонко" Ольга Козлова. В первую очередь, предупредила она, всегда стоит одеваться по погоде.

"Если вы начинаете чувствовать себя плохо, испытываете слабость и кашель, то это свидетельствует о наличии инфекции. Холодный воздух — лишь дополнительный фактор, который усугубляет ситуацию. Поэтому всегда важно одеваться соответственно погоде", — пояснила специалист.

Вторым фактором, подстёгивающим распространение вирусов, является скученность. Так, дети ходят в школы, а взрослые — на работу, где могут находиться переносчики инфекций. Именно так, указала она, и возникают эпидемии.

Причём нельзя защитить себя от вирусов на 100%, так как для этого необходима полная изоляция. Однако существует ряд правил профилактики, соблюдение которых снизит риск заражения. Прежде всего, отметила врач, необходимо соблюдать личную гигиену: сразу после возвращения домой хорошо мыть руки с мылом и тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.

"Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, чтобы вредоносные микроорганизмы не скапливались вокруг вас. Делайте влажную уборку дома как можно чаще, не обязательно с использованием специальных средств. Остерегайтесь скопления поверхностной пыли, так как именно на ней обитают опасные организмы", — добавила собеседница.

Кроме того, рекомендуется избегать мест скопления людей, так как большая часть вирусов передаются воздушно-капельным путём. Также стоит регулярно делать прививки от гриппа. К слову, существуют три основных вида этой болезни — A, B и C, из которых последний является самым стабильным. Если человек переболел им, то вряд ли заразится снова, заключила Козлова.