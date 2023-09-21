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21 сентября, 09:12

Врач объяснила, почему антибиотики абсолютно бесполезны при простуде и гриппе

Терапевт Шевко: Антибиотики бесполезны при простуде и гриппе

Увлечение антибиотиками при лечении гриппа и простуды не несёт никакой пользы, а скорее представляет угрозу для больного. Об этом рассказала врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко. Она пояснила, что причиной возникновения гриппа и простуды являются вирусы, в то время как антибиотики направленны на уничтожение бактерий.

Кроме того, из-за повсеместного использования антибиотиков болезнетворные микроорганизмы "привыкают" к таким препаратам. Возникает антибиотикорезистентность, из-за которой подобрать лекарство больному становится всё сложнее.

"Лечение антибиотиками не только не несёт пользы, но и связано с потенциальными рисками как для организма, так и для человеческой популяции в целом. Массовое и бесконтрольное лечение антибиотиками способствует выработке сверхбактерий, которым не страшны современные препараты", приводит слова терапевта "Газета.ru".

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Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что проводить вакцинацию от гриппа и ОРВИ следует в сентябре, ведь период эпидемического подъёма заболеваемости наступает в октябре.

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Brittany Colette / Unsplash

Марина Калегина
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