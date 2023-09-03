Россиянам объяснили, почему уже сейчас нужно вакцинироваться от гриппа

Проводить вакцинацию от гриппа и ОРВИ следует в сентябре, ведь период эпидемического подъёма заболеваемости наступает в октябре. Такую рекомендацию дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По его словам, полноценный иммунитет после вакцинации формируется почти месяц, поэтому нужно быть готовым к распространению гриппа и ОРВИ. И в первую очередь нужно защитить организм людям, которые подвергаются особому риску тяжёлого течения заболевания и осложнений. Это дети в возрасте от шести месяцев и взрослые старше 60 лет. В группу также входят пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с проблемами с лёгкими, сердечно-сосудистой и эндокринной системами, а также с ожирением и беременные.

Кроме того, о здоровье следует подумать медработникам, сотрудникам образовательных организаций, а также тем, кто занят в сферах торговли, транспорта, коммунальной и социальной. Сюда же входят работники организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, рассказал Чуланов в беседе с RT.