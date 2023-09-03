Россиянам объяснили, почему уже сейчас нужно вакцинироваться от гриппа
Эксперт Чуланов: Вакцинироваться от гриппа и ОРВИ нужно в сентябре
Проводить вакцинацию от гриппа и ОРВИ следует в сентябре, ведь период эпидемического подъёма заболеваемости наступает в октябре. Такую рекомендацию дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.
По его словам, полноценный иммунитет после вакцинации формируется почти месяц, поэтому нужно быть готовым к распространению гриппа и ОРВИ. И в первую очередь нужно защитить организм людям, которые подвергаются особому риску тяжёлого течения заболевания и осложнений. Это дети в возрасте от шести месяцев и взрослые старше 60 лет. В группу также входят пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с проблемами с лёгкими, сердечно-сосудистой и эндокринной системами, а также с ожирением и беременные.
Кроме того, о здоровье следует подумать медработникам, сотрудникам образовательных организаций, а также тем, кто занят в сферах торговли, транспорта, коммунальной и социальной. Сюда же входят работники организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, рассказал Чуланов в беседе с RT.
Ранее врач Андрей Звонков объяснил читателям Лайфа, следует ли опасаться новой волны ковида, ведь появляются всё новые штаммы. По словам специалиста, они становятся менее патогенными, однако всё же не стоит пренебрегать элементарными санитарными мерами предосторожности, а также не следует забывать о вакцинации. В то же время врач Ольга Уланкина рассказала, что небольшой всплеск заболеваний осенью всё-таки может произойти. По её словам, в сентябре и октябре температура и влажность воздуха наиболее благоприятны для распространения вирусов.
АГН "Москва" / Киселёв Сергей