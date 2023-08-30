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30 августа, 13:09

Вакцина есть не от всех: Педиатр перечислила "школьные" инфекционные болезни

Педиатр Казаринова: Непривитые ученики при встрече с корью стопроцентно заболеют

У непривитых школьников выше риск заболеть корью, чем у вакцинированных. Об этом напомнила педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики "CMD на проспекте Вернадского" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

"Если с корью встречается человек, не болевший ею и непривитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет! Единственный эффективный способ защиты — вакцинация", — подчеркнула она в беседе с "Газетой.ru".

Врач считает, что многие дети к моменту поступления в первый класс привиты от кори, однако важно, чтобы были вакцинированы и сотрудники школы. На этом список опасных для учеников инфекций не заканчивается. Его дополняют ротавирус, герпес, ветряная оспа и грипп. Казаринова отметила, что в вопросе предотвращения заражения ответственность лежит на школьном враче и родителях. Чтобы снизить риск заражения, ребёнку надо сбалансированно питаться, заниматься спортом, высыпаться и как можно меньше волноваться. Кроме того, детям лучше часто мыть руки. В заключение педиатр призвала заранее вакцинироваться, чтобы потом не было проблем.

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Ранее врач Казаринова назвала анализы, которые должны сдать школьники к 1 сентября. Кроме того, она рассказала, каких специалистов надо пройти перед началом учебного года.

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Никита Осипов
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