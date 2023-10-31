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31 октября, 08:29

Проснулся и уже устал: Нутрициолог дала советы, как решить проблему

Нутрициолог Макарова: Постоянную усталость может вызывать увлечение сладостями

Часто люди признаются, что не чувствуют себя отдохнувшими даже после полноценного сна. Со временем усталость только накапливается, а самочувствие ухудшается, и снижается качество жизни. Почему так происходит и как решить проблему, Лайфу рассказала натуропат, нутрициолог Ирина Макарова.

Почему мы чувствуем усталость утром после сна?

  1. Увлечение сладостями. Любовь к кондитерским изделиям провоцирует резкие скачки инсулина, что негативно влияет на самочувствие.
  2. Употребление бесполезной пищи. В процессе производства многих продуктов сырьё подвергают излишней обработке. Простой пример — белый хлеб. Его изготавливают из зерна, очищенного от внешней оболочки, а ведь именно в ней содержатся самые ценные витамины и минералы. Если в рационе преобладают такие высокоочищенные пустые продукты, со временем возникают дефициты питательных веществ.
  3. Проблемы с ЖКТ. Заболевания желудочно-кишечного тракта не позволяют в полной мере усваивать еду. В результате человек постоянно ощущает упадок сил.
  4. Тяжёлая пища. На переработку некоторых продуктов организм тратит много энергии, что тоже провоцирует плохое самочувствие.
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Есть и другие, неочевидные причины, когда с питанием всё хорошо и нет явных проблем со здоровьем, но всё равно присутствуют вялость и слабость. В этом случае Макарова советует обратить внимание на психосоматику. Например, силы забирают постоянные сомнения и страхи, отсутствие чёткого планирования и постоянная суета, желание всем угодить, постоянное сравнивание себя с другими.

Три рекомендации, как избавиться от постоянной усталости:

  1. Правильно питайтесь. Ограничьте потребление пустой высокопереработанной пищи как сахар, фастфуд, сладкие газированные напитки и другие вредные продукты. Ешьте больше сырых овощей, фруктов и зелени.
  2. Проверьте здоровье. Не пренебрегайте регулярными обследованиями: сдавайте анализы и консультируйтесь со специалистами, чтобы исключить серьёзные заболевания. Помните, что проблемы с желудочно-кишечным трактом провоцируют возникновение дефицитов.
  3. Работайте над собой. Стрессы и переживания по пустякам лишают энергии. Займитесь повышением самооценки, старайтесь избегать ситуаций, которые вызывают негативные эмоции. Шагайте по жизни легко, чтобы победить хроническую усталость.
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А ранее Лайф рассказывал о продуктах, которые помогут не хандрить в осенний период. С наступлением холодов и приходом дождливой погоды люди зачастую испытывают дефицит гормона счастья и апатию, однако есть способ, как с ними бороться.

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Shutterstock

Ольга Годуненко
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