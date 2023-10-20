Названы продукты — триптофановые кладези, которые помогут не хандрить осенью

В осеннее время с приходом дождливой погоды большинство людей испытывают дефицит гормона счастья и апатию, однако прийти в себя можно, разнообразив рацион необходимыми продуктами. О таких Лайфу рассказала диетолог и нутрициолог Наталья Зубарева.

"Какие продукты и почему нужно убрать из меню, а какие, наоборот, добавить? Первая и самая главная рекомендация, которая касается питания, такова: ограничьте кофеин и сахар, которые излишне будоражат нервную систему и провоцируют скачки гормона стресса кортизола", — посоветовала она.

По словам специалиста, хорошее утро начинается не с кофе, а с пробуждения в соответствии с циркадными ритмами — в шесть-семь утра, причём ложиться спать стоит не позже 23 часов. Всего через пару недель такого режима "допинг" в виде любимого напитка больше не понадобится.

Врач добавила, что взбодрят человека продукты, богатые триптофаном, а самыми известными съедобными "антидепрессантами" являются сладости. Однако их лучше есть только в виде горького шоколада с содержанием какао-бобов не менее 75%. В нём меньше сахара и больше полезных веществ, в том числе магния, успокаивающего нервную систему, и антиоксидантов. Причём речь идёт не более чем о трёх-четырёх кусочках.

"Также можно побаловать себя и домочадцев десертами с ароматом ванили. В ароматерапии она широко применяется как антидепрессант и антистрессовый аромат. Главное, не забывайте о правильном способе приготовления десерта и следите за суточным калоражем", — предупредила Зубарева.

Также триптофаном богаты индейка и кролик, указала диетолог. Ещё их мясо является диетическим и практически не имеет противопоказаний к употреблению. В качестве гарнира к ним лучше выбрать гречку — сложный углевод, который быстро и надолго насытит организм, а содержащиеся в крупе триптофан и витамины группы В помогут побороть хандру, стресс и наладить здоровый сон.

Ещё триптофан в большом количестве содержится в молочке, а витамины группы B в ней помогут улучшить работу мозга, укрепить нервную систему и почувствовать бодрость. А в орехах помимо вышеназванных витаминов много магния, омеги-3, омеги-6, цинка, фосфора и селена. Они не только помогут соображалке, но и улучшат эмоциональное состояние и сон, добавила врач.

"Настоящий кладезь витамина В9, который участвует в образовании нейромедиаторов, регулирующих настроение, сон и аппетит, — зелень. Добавляйте в салаты и смузи петрушку и укроп, который обладает мягким успокаивающим действием", — посоветовала собеседница Лайфа.

Диетолог призвала не забывать про другую зелень и "пускать в ход" шпинат и базилик. А для полезного витаминного напитка можно взять основу в виде банана, также богатого триптофаном. Всего один-два плода — и мир вокруг сразу станет позитивнее, сон и память — крепче, а нервная система — более устойчивой.

Напоследок врач назвала "неожиданный" продукт, который точно поможет осенью, — обычная питьевая вода. Зубарева напомнила, что она нужна для нормального функционирования организма. А её дефицит может навредить как физическому здоровью, так и эмоциональному состоянию. Специалист призвала следить за водным балансом, особенно в стрессовых ситуациях.