Диетолог раскрыла, как превратить порцию пельменей в полезное для фигуры блюдо

Наличие овощей в тарелке с пельменями превращает блюдо в полезный приём пищи, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она объяснила, что можно сварить овощной бульон или добавить к блюду овощной салат, тогда в организм поступят необходимые белки, жиры и углеводы.

"В этот же приём пищи стоит добавить либо просто овощную нарезку, либо овощной салат, либо суп из овощей, вегетарианские щи", — сказала Круглова.

Эксперт добавила, что зелени в тарелке должно быть не меньше пельменей, таким образом можно будет избежать попадания в организм лишних калорий.