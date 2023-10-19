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19 октября, 11:05

Диетолог раскрыла, как превратить порцию пельменей в полезное для фигуры блюдо

Диетолог Круглова: Овощи могут превратить пельмени в полезное блюдо

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Наличие овощей в тарелке с пельменями превращает блюдо в полезный приём пищи, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она объяснила, что можно сварить овощной бульон или добавить к блюду овощной салат, тогда в организм поступят необходимые белки, жиры и углеводы.

"В этот же приём пищи стоит добавить либо просто овощную нарезку, либо овощной салат, либо суп из овощей, вегетарианские щи", — сказала Круглова.

Эксперт добавила, что зелени в тарелке должно быть не меньше пельменей, таким образом можно будет избежать попадания в организм лишних калорий.

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Ранее диетолог Королёва раскрыла полезные свойства пельменей. При этом диетолог рекомендует самостоятельно готовить пельмени, а не покупать их в магазине. Продукт должен быть сделан из качественного мяса, а само тесто — тонким.

Александра Мышляева
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