Врач разрушила пять популярных мифов о вреде хлеба

Хлеб является одним из самых популярных продуктов в мире и имеет множество разновидностей, но многие считают его вредным, особенно для худеющих. О том, какие из утверждений о хлебе являются ложью, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала врач-диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова.

Первый миф гласит о якобы большей пользе тёмного хлеба. По словам сторонников данной гипотезы, всё благодаря более грубому помолу и, как следствие, высокой концентрации полезных веществ. Однако, заверила специалист, это неправда, важен именно состав продукта — его мука.

"Тот же белый хлеб может быть из пшеничной муки, но цельнозерновой. Тогда витаминов и полезных свойств будет достаточно много", — пояснила она.

Кроме того, ложью являются и утверждения о способности дрожжей нанести вред организму и истощить его. На деле, по словам Филипповой, они полностью разрушаются в процессе приготовления, поэтому в самом хлебе их нет.

Более того, мифом являются пугалки о вреде глютена — постоянного "гостя" антирейтингов хлебных компонентов. Как пояснила диетолог, на организм здоровых людей он никак не влияет.

"Процент аллергической реакции на него достаточно маленький. Ещё меньше процент — это заболевание, которое называется целиакия, где глютен будет полностью противопоказан", — добавила врач.

Причём хлеб можно и худеющим, так как он является одним из основных компонентов здорового рациона. По словам эндокринолога, в среднем в сутки можно есть по два-три кусочка любого хлеба. Кроме того, равноценными являются и хлебцы, так как содержат примерно одинаковое количество и калорий, и полезных веществ.

В целом же в хлебе есть и клетчатка, и белки, и углеводы, и разные витамины. Исключать его не рекомендуется, однако главное — знать меру.