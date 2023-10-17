Не полнит и не дружит с молоком: Диетолог назвала 5 фактов о картошке, которые вас удивят

Для россиян картофель давно стал "вторым хлебом", кроме того, это один из главных осенних продуктов. Однако в последнее время в ЗОЖ-тусовке принято считать картошку вредным овощем, от которого только набираешь килограммы. Лайф разузнал, правдивы ли эти мифы.

Факт № 1. От картофеля можно и не набирать вес

Вопреки стереотипам, картофель — это скорее полезный, чем вредный продукт, говорит врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Но всё зависит от способа приготовления и объёма потребления. Так, рекомендованная суточная доза для взрослого человека — от 150 до 200 граммов, при этом употреблять картофельный гарнир стоит не более двух-трёх раз в неделю.

"Предпочтение стоит отдать отварному или запечённому картофелю — в таком виде он принесёт значительно больше пользы и даст всего 65–80 ккал на 100граммов. Исключение составляет специальный диетический стол для людей с диабетом — в этом случае картофель ограничивается либо исключается полностью (с целью ограничить скачки сахара крови)", — отметила эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen.

Рекомендованная суточная доза для взрослого человека — от 150 до 200 граммов, при этом употреблять гарнир стоит не более двух-трёх раз в неделю. Unsplash

По словам Мещеряковой, картофель прекрасно сочетается с другими некрахмалистыми овощами, зеленью, нежирными сортами мяса, птицы и рыбы. А вот его "жирные" вариации — фри, чипсы, жареная картошка — лучше не употреблять.

Факт № 2. Картофельный крахмал полезен для микрофлоры кишечника

Многие опасаются картофельного крахмала — и зря: он является субстратом для микрофлоры кишечника. Амилопектин в его составе — это неперевариваемая клетчатка, которая служит источником питания и нормального функционирования микробиома, именно он отвечает за выработку ряда витаминов, нейрогормонов, является защитой от кишечных инфекций, способствует усвоению минералов и активации ферментов в тонком и толстом кишечнике.

Факт № 3. Картофель нельзя готовить при очень высоких температурах

При высокотемпературной обработке картофеля (выше 120 градусов), как и в случае с любыми крахмалосодержащими продуктами, выделяется акриламид — токсичный химический компонент, оказывающий губительное воздействие на организм. Акриламид нарушает работу печени, почек, обладает канцерогенными свойствами, предупреждает диетолог.

Факт № 4. Картофель нежелательно сочетать с молоком

Вопреки кулинарным традициям, пюре лучше готовить на воде, а не на молоке. Молоко, обладая очень ценными белками и углеводами, довольно сложно сочетается с любыми продуктами. Это может способствовать повышенному газообразованию, дискомфорту кишечника, жидкому стулу. Поэтому лучше в картофельное пюре добавить собственный отвар и немного сливочного масла, советует Мещерякова.

Факт № 5. Картофель нельзя долго хранить

Зачастую жители сельской местности заготавливают картофель на длительный период до нового урожая. Но на самом деле срок хранения этого овоща без потери полезных свойств — до полугода с момента сбора урожая. Весной картофель не только теряет свою ценность, но и может нанести вред организму.

Дело в том, что при долгом хранении в поверхностных слоях образуется вещество соланин (растительный гликозид, позволяющий растению защитить себя от вредителей). Больше всего его в зелёной массе и зелёных ягодах картофеля, меньше — в корнеплодах. Отравление соланином в настоящее время редко встречается (для этого потребуется съесть значительное количество проросшего картофеля, да ещё и с листьями, и ягодами растения, что сейчас практически исключено), однако стоит знать об этой особенности. Поэтому диетолог советует выбрасывать позеленевшие клубни.