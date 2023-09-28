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28 сентября, 01:10

Врач пояснила, почему можно умереть из-за испарений гниющего картофеля

Врач Мерзликина: Гниющий картофель выделяет опасный сероводород и метан

Мало кто знает, что испарения от испортившихся овощей могут быть опасными. Это касается и картофеля с проросшими и позеленевшими клубнями, в которых вырабатывается ядовитый соланин. Как рассказала телеканалу "360" врач-гастроэнтеролог Татьяна Мерзликина, опасные вещества овощи выделяют и при гниении.

"Гниющий картофель выделяет вредные газы, такие как сероводород и метан, которые могут вызвать отравление при вдыхании", — предупредила Мерзликина.

По её словам, симптомами отравления являются головная боль, тошнота, рвота, головокружение, боли в животе и груди, а его скорость зависит от количества картошки в помещении, наличия вентиляции и степени гниения. Стоит заметить, что не всегда исход от такого отравления летальный: его вероятность зависит от длительности и степени воздействия газов на организм.

В любом случае помещение с гниющим картофелем при обнаружении этих симптомов необходимо покинуть как можно скорее и вызвать скорую. Ожидая медиков, нужно обеспечить себе поток свежего воздуха, промыть горло и нос, выпить много воды. А вот лекарства без указания специалиста пить не стоит.

Токсиколог дал совет, как выявить в погребе смертельные испарения гнилой картошки

Токсиколог дал совет, как выявить в погребе смертельные испарения гнилой картошки

Напомним, уборка в гараже закончилась для двух жителей Владивостока летальным исходом. Мужчины скончались после того, как надышались испарениями гнилой картошки, которая хранилась в помещении.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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