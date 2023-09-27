Во Владивостоке двое мужчин умерли от испарений гниющего картофеля

Уборка в гараже закончилась для двух жителей Владивостока летальным исходом. Мужчины скончались после того, как надышались испарениями гнилой картошки, которая хранилась в помещении. О происшествии рассказала Прокуратура Приморского края.

Правоохранители уточнили, что жертвам испорченных овощей был 31 год. Осмотр места происшествия выявил специфический запах. Установление точной причины смерти находится на контроле ведомства.