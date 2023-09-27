Во Владивостоке двое мужчин умерли от испарений гниющего картофеля
Уборка в гараже закончилась для двух жителей Владивостока летальным исходом. Мужчины скончались после того, как надышались испарениями гнилой картошки, которая хранилась в помещении. О происшествии рассказала Прокуратура Приморского края.
Правоохранители уточнили, что жертвам испорченных овощей был 31 год. Осмотр места происшествия выявил специфический запах. Установление точной причины смерти находится на контроле ведомства.
Ранее стало известно о смерти первоклассника в Красноярском крае от неустановленной инфекции. Незадолго до этого мальчик жаловался на тошноту и боли в животе.
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