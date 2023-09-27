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27 сентября, 04:06

Во Владивостоке двое мужчин умерли от испарений гниющего картофеля

Уборка в гараже закончилась для двух жителей Владивостока летальным исходом. Мужчины скончались после того, как надышались испарениями гнилой картошки, которая хранилась в помещении. О происшествии рассказала Прокуратура Приморского края.

Правоохранители уточнили, что жертвам испорченных овощей был 31 год. Осмотр места происшествия выявил специфический запах. Установление точной причины смерти находится на контроле ведомства.

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Ранее стало известно о смерти первоклассника в Красноярском крае от неустановленной инфекции. Незадолго до этого мальчик жаловался на тошноту и боли в животе.

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Freepik / whatwolf

Илья Пушкарев
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