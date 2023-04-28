Отец с двумя сыновьями насмерть отравились фекальными парами в выгребной яме

В Узбекистане трое мужчин спустились в выгребную яму и потеряли сознание от отравления парами фекальных газов. Они погибли на месте, не успев выбраться наружу.

Несчастный случай произошёл в одном из частных домов Сырдарьинской области. Местный житель уронил в уличный туалет мобильник и попросил отца и младшего брата помочь его достать. Мужчины спустились туда и отравились насмерть.

"Трое мужчин скончались в результате несчастного случая, когда они спустились в туалет, не предприняв каких-либо мер предосторожности", — сообщили в областной прокуратуре. По факту произошедшего ведётся доследственная проверка.