Врач призвал отселить соседей "токсичного" пункта СДЭК в Москве из-за ядовитых паров

Формалин, утекший в московском пункте СДЭК, — опасное и токсичное вещество, вдыхание которого вызывает ожоги. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Формалин — это 40%-ный раствор формальдегида, который токсичный при вдыхании, при употреблении внутрь особенно, ожоги вызывает и вообще канцероген и страшный яд. Он применяется в консервировании, например, анатомических препаратов, покойников. Я думаю, что это токсин первого класса опасности", — предупредил специалист.

Жемчугов отметил, что из-за характера утечки на месте как минимум неделю должны работать сотрудники МЧС. Причём формалин сильно испаряется, из-за чего при открытии всех окон и дверей может нанести вред соседям злополучного пункта выдачи посылок. По словам Жемчугова, если жилые помещения расположены близко, людей следует отселить.