Врач призвал отселить соседей "токсичного" пункта СДЭК в Москве из-за ядовитых паров
Врач Жемчугов заявил о крайней токсичности утекшего в столичном СДЭК формалина
Формалин, утекший в московском пункте СДЭК, — опасное и токсичное вещество, вдыхание которого вызывает ожоги. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Формалин — это 40%-ный раствор формальдегида, который токсичный при вдыхании, при употреблении внутрь особенно, ожоги вызывает и вообще канцероген и страшный яд. Он применяется в консервировании, например, анатомических препаратов, покойников. Я думаю, что это токсин первого класса опасности", — предупредил специалист.
Жемчугов отметил, что из-за характера утечки на месте как минимум неделю должны работать сотрудники МЧС. Причём формалин сильно испаряется, из-за чего при открытии всех окон и дверей может нанести вред соседям злополучного пункта выдачи посылок. По словам Жемчугова, если жилые помещения расположены близко, людей следует отселить.
Напомним, в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве разбилась посылка с пятилитровой бутылкой формалина, предназначенным для дезинфекции или консервирования крыс и лягушек. В итоге несколько человек отравились опасным веществом, они пожаловались на тошноту, головокружение и предобморочное состояние. Лайф выяснил, кому предназначалась опасная посылка.
ТАСС / Михаил Метцель