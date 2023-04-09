Более 50 человек отравились угарным газом на турецкой свадьбе в Германии

В немецком Дюссельдорфе более 50 человек отравились угарным газом во время свадебного торжества турецкой семьи. Об этом сообщает Bild.

Для мероприятия были взяты в аренду залы в районе Мёрзенбройх. Вечером кто-то из гостей почувствовал недомогание и ему вызвали скорую. После приезда медицинской бригады в здании сработало оповещение о превышении концентрации угарного газа. На место прибыли спасатели, людей эвакуировали.

В здании располагались два бензиновых электрогенератора и несколько радиаторов отопления. Пожарным пришлось применить оборудование для подачи свежего воздуха в помещения. Госпитализировано 34 человека, ещё 20 обратились к врачам самостоятельно. Всего на церемонии было около двухсот гостей.