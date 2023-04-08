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8 апреля, 14:30

Мать с малолетним ребёнком погибли в старом доме в Бурятии из-за треснувшей печи

В Бурятии мать и ребёнок насмерть отравились угарным газом в сельском доме

Мать с полуторагодовалым ребёнком погибли в результате отравления угарным газом в старом доме в селе Кудара Кабанского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.

  • Неисправная печь. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
    Неисправная печь. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
  • Трещины в печи. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
    Трещины в печи. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
  • Неисправная печь. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
    Неисправная печь. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Неисправная печь. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

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"8 апреля 2023 года днём в одном из домов в селе Кудара были обнаружены тела 39-летней женщины и её полуторагодовалого ребёнка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, семья из трёх человек купила в селе дом старых годов постройки, в котором дымила печь из-за трещин. Россияне собирались уже в ближайшее время сделать ремонт. Однако вечером 7 апреля они затопили печь и легли спать, а на следующий день родственники обеспокоились их отсутствием. Они зашли в дом и нашли семью на диване. Мать и ребёнок не подавали признаков жизни, а мужчину получилось привести в чувство. Главу семейства вывели из дома и госпитализировали.

По факту произошедшего правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства пожара и гибели россиян. Вместе с тем назначены судебно-медицинские исследования.

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Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Светлана Оперук
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