Мать с малолетним ребёнком погибли в старом доме в Бурятии из-за треснувшей печи

Мать с полуторагодовалым ребёнком погибли в результате отравления угарным газом в старом доме в селе Кудара Кабанского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.







"8 апреля 2023 года днём в одном из домов в селе Кудара были обнаружены тела 39-летней женщины и её полуторагодовалого ребёнка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, семья из трёх человек купила в селе дом старых годов постройки, в котором дымила печь из-за трещин. Россияне собирались уже в ближайшее время сделать ремонт. Однако вечером 7 апреля они затопили печь и легли спать, а на следующий день родственники обеспокоились их отсутствием. Они зашли в дом и нашли семью на диване. Мать и ребёнок не подавали признаков жизни, а мужчину получилось привести в чувство. Главу семейства вывели из дома и госпитализировали.

По факту произошедшего правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства пожара и гибели россиян. Вместе с тем назначены судебно-медицинские исследования.